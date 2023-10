Calciomercato, De Paul in prestito alla Juve? La posizione dell’Atletico

Rodrigo De Paul farebbe parte della lista dei papabili per il centrocampo della Juventus, per l'Atletico Madrid il giocatore sarebbe cedibile

Nelle ultime ore, i rumors di calciomercato attorno a Rodrigo De Paul , centrocampista dell' Atletico Madrid si sarebbero intensificati. Nello specifico, si parlerebbe dell'apertura del club madrileno per la cessione. Una notizia che avrebbe attirato l'attenzione della Juventus , la quale gradirebbe l'argentino per il suo centrocampo. Le più recenti informazioni provenienti dalla Spagna cercherebbero di chiarire la situazione.

Secondo quanto riportato dal portale specializzato in calciomercato iberico Fichajes.com, la mission della Juventus non sarebbe così semplice. Sebbene i Colchoneros sarebbero disponibili a trattare, con l'obiettivo magari di arrivare a Fabian Ruiz, quello del prestito secco non sarebbe considerata un opzione. Il club madrileno vorrebbe monetizzare per poi puntare a un sostituto. A complicare il tutto è però l'alta richiesta per il giocatore. Se la Juve intendesse intensificare la trattativa potrebbe dovrebbe quantomeno aggiungere al prestito le garanzie del riscatto.