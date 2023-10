Juventus-Hellas Verona, Baroni: “Equilibrio e compattezza per la vittoria”

Ecco un estratto delle sue dichiarazioni: "Vincere? Ci proviamo con tutte le nostre forze. La difficoltà è alta ma la bellezza sta anche in questo, bisogna fare una partita di grandissimo spessore. La rosa non è ancora al completo. Hien è un giocatore che questo momento è prossimo al rientro ma per il quale c'è ancora un margine di rischio che dobbiamo valutare. Con il Napoli è chiaro che quando si dice così sembra che si sia sbagliato qualcosa in fase iniziale e di questo mi prendo le responsabilità senza addossarle ai giocatori, chi è andato in campo ha fatto bene, cerchiamo di andare verso una stabilità man mano che rientrano i giocatori per portarli nelle migliori condizioni. Contro la Juventus voglio più equilibrio e compattezza, coraggio è una parola che non mi piace, anche perché con il Napoli non è mancato, poi è chiaro che quando attacchi una squadra così poi nelle ripartenze in verticale sei costretto a subire".