Rassegna stampa – Napoli-Juve: Conte batte Motta in campo e fuori

Dalla sconfitta contro il Napoli fino al tennis: tutte le principali notizie di giornata sulla Juve e non solo

Oggi è domenica 26 gennaio 2025 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con il tennis: “Urla con noi! Ore 9:30: forza Sinner”. Sempre in alto: “Fede & Sofia una favola”. Sotto: “Conte mangia Motta. Colpo Napoli con Anguissa e Lukaku: Thiago primo ko”. E ancora: “Kolo Muani fa fuori Vlahovic e segna. Antonio la ribalta, va a +6 e attacca: Se sei alla Juve devi vincere subito. Alle rivali per il titolo: Noi squadra, altri solo belli mediaticamente”. A lato: “Inter da rincorsa” e “Milan-Gimenez all’ultimo bonus”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: “Questo è Conte. Sette vittorie di fila: termina l’imbattibilità di Motta in A (2-1)”. E ancora: “Napoli spietato: Juve asfaltata e Inter a -6”. In alto: “Sinner ci riprova, finale con Zverev” e “Brignone e Goggia doppietta da favola”. In taglio basso: “Taty spinge, Raffa scotta”.

Tuttosport

“Motta, crescita zero”, questo il titolo di Tuttosport. E ancora: “Conte lo stronza col Napoli (2-1) e a parola: Alla Juve si deve vincere”. In alto: “Mai viste due così!”. A lato: “Sinner. Un’altra domenica da slam”. In taglio basso: “Retegui, doppio avviso al Barca. Calafiori e Tonali bomber Premier” e “Beto è quasi perso. Cairo, bella strategia…”.

Nel frattempo arriva una bomba di calciomercato: “Addio pesante, è deciso” <<<