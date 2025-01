Juve, Thiago Motta: “Dispiaciuto per la sconfitta, non è mancanza di personalità”

Le parole dell'allenatore della Juve Thiago Motta ai microfoni di Dazn al termine della partita contro il Napoli

Al termine della partita contro il Napoli l’allenatore della Juve Thiago Motta è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Sono dispiaciuto per la sconfitta perchè abbiamo fatto un buon primo tempo, contro un avversario che non si trova al primo posto per caso. Nel secondo tempo abbiamo fatto fatica e per questo non siamo stati capaci di vincere la partita”.

“Tante altre partite siamo stati capaci di reagire bene – ha continuato -, questa volta non ce l’abbiamo fatta. È dal 2019 che la Juventus non vince qui al Maradona. Non è un campo facile per noi, ora pensiamo alla prossima partita”.

Motta ha poi continuato: “Non è una mancanza di personalità, lo abbiamo dimostrato nel primo tempo mettendo in difficoltà l’avversario. Noi a Bruges abbiamo usato tante energie e nel secondo tempo siamo calati”.