Rassegna stampa / Lazio-Juve day: sarà fumata bianconera?

La rassegna stampa di sabato 10 maggio: Lazio-Juve match day. In paio il 4° posto che vale l'accesso alla Champions League

Oggi è sabato 10 maggio 2025 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sui bianconeri e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La sconfitta del Bologna contro il Milan passa ora la palla alla Juventus, impegnata oggi allo stadio Olimpico di Roma contro la Lazio in un match dal forte sentore di Champions League. Infatti, per Thuram e compagni, i tre punti in palio potrebbero risultare decisivi per il raggiungimento del 4° posto.

Corriere dello Sport

Fronte calciomercato, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, starebbe provando a opporsi a un eventuale scenario con Victor Osimhen con indosso la maglia della Juventus. Il numero 1 del club azzurro vorrebbe ostacolare l’approdo del calciatore a una diretta concorrente in Italia ad appannaggio della pista araba.

Tuttosport

In linea con i temi di questi giorni, il quotidiano sportivo di Torino intitola il match della Juventus con un suggestivo Fumata Bianconera. In effetti, l'esito finale dei 90′ minuti contro la Lazio potrebbe risultare determinante per le sorti del futuro a breve e medio termine de La Vecchia Signora. Per l'occasione, come annunciato in conferenza stampa, Igor Tudor recupera Dusan Vlahovic, ma anche in extremis Federico Gatti. Intanto, oltre che per il reparto offensivo, la Juve penserebbe anche alla regia, dal quale emergerebbero i nomi di Cardoso e Jashari.