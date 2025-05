Mercato Juve, pronta un’offerta da 85 milioni per Osimhen ma occhio all’Al Hilal

La Juve comincia già a pensare al prossimo mercato estivo: Giuntoli prepara l'offerta per Osimhen ma su di lui c'è anche l'Al Hilal

Pianificare. È questa la parola di chiave per una società di successo. Se da una parte la Juve è concentrata sul terreno di gioco e la partita contro la Lazio, dall’altra Giuntoli insieme alla dirigenza sta già cominciando a pensare al prossimo mercato estivo. L’obiettivo è chiaro: Victor Osimhen. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, i bianconeri sono pronti a offrire 85 milioni di euro tra parte fissa e bonus per convincere il Napoli a vendere il bomber nigeriano. Sul suo contratto è presente una clausola rescissoria da 75 milioni valida però solo all’estero. Proprio per questo la Vecchia Signora è pronta a offrire 10 milioni in più nella speranza di convincere il club. Poi bisognerà trattare con il giocatore.

Mercato Juve, l’Al Hilal e le alternative

Ma dopo i 33 gol segnati in 37 partite in prestito al Galatasaray, la Juve non è l’unica squadra interessata. In Arabia Saudita l’Al Hilal oltre a pagare la clausola rescissoria sta anche preparando un super contratto da 30/35 milioni di euro a stagione. Cifre folli e difficili da rifiutare, che Osi sta giustamente valutando. Per questo la Juve si guarda attorno in cerca di alternative, con Lookman al primo posto della lista. Prima di muoversi sugli acquisti sarà però necessario raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League e magari vendere Vlahovic. Insomma, c’è tanto da lavorare. Si prospetta una lunga estate a tinte bianconere. Nel frattempo arrivano novità su Osimhen: “Doppio annuncio, vi dico che…”<<<