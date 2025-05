Mercato Juve, bomba Milinkovic! Annuncio da urlo

In casa Juventus si continua a lavorare parlando del prossimo futuro. E tra le mille opzioni, spunta una roba grossa su Milinkovic

La Juventus è già piuttosto vigile in sede di calciomercato. Mancano più di un mese alla sessione estiva – che per i bianconeri sarà propiziatoria per una nuova rivoluzione tecnica e tattica – ma le voci già si sprecano. In effetti, a ben vedere, l’organigramma juventino è già sul pezzo e già sta lavorando per rinforzare la rosa. L’obiettivo è cancellare l’amarezza della stagione in essere e ripartire alla grande in vista di quella che verrà. E la consolazione passa anche dal calciomercato, sperando che possa essere costruito con la prospettiva di blasone – ma soprattutto economica – della Uefa Champions League. È con questo spirito che il direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, ancora operativo fino a prova contraria, si sta guardando intorno e sta battendo nomi per l’estate. Alcuni di questi li conosciamo già, altri stanno piano piano sbucando e facendo impazzare i tifosi. Ad esempio, ce n’è uno completamente bello e inaspettato di cui si sta parlando in queste ore.

La Juventus starebbe seguendo la situazione di Sergej Milinkovic-Savic. Il nome non ha bisogno di presentazioni, parliamo di uno dei giocatori più forti che siano passati – in tempi recenti – in Serie A. il Sergente della Lazio trasferitosi in Arabia due estati fa. Con l'Al-Hilal si è subito integrato alla grande diventando, ben presto, leader tattico e umano dello spogliatoio. ma dopo due stagioni lì, e alla soglia dei 30 anni, potrebbe anche essere arrivato il momento per un ritorno in Europa. Filtra una voce da un po' di tempo: per 20-25 milioni il suo cartellino potrebbe essere preso e portato a casa. Il salario non sarebbe raggiungibile in nessun modo, ma il ragazzo lo metterebbe in conto qualora decidesse di tornare nel nostro calcio. La Juventus, che lo sognava già quando stava alla Lazio, ci pensa. Milinkovic non ha scordato come si gioca, sarebbe un acquisto mozzafiato.