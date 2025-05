Rossi: “La Lazio si prenderà più rischi della Juventus”

Rossi ha parlato della prossima sfida tra Lazio e Juve: per il tecnico, i biancocelesti giocheranno una partita più coraggiosa dei bianconeri

Intervistato per Lalaziosiamonoi.it, Delio Rossi ha parlato della sfida di Serie A tra Lazio e Juventus. Ecco le sue parole: “Penso che la Lazio si prenderà più rischi della Juventus. Non mi aspetto i bianconeri all’arma bianca sabato pomeriggio. La squadra di Baroni deve fare la sua partita, non deve snaturarsi di fronte ad un avversario forte. La strategia conta fino a un certo punto, secondo me non vince la strategia, ma l’interpretazione dei calciatori. Non mi aspetto Marusic alto a destra. ma una squadra che vada a giocarsela, anche col rischio di perderla, ma con le sue caratteristiche”.

Rossi: “Lazio-Juve madre di tutte le partite”

Il tecnico ha proseguito: "L'obiettivo della Lazio è quello di mettere in moto il prima possibile gli attaccanti e i trequartisti. Meno fraseggio, più verticalità. Non vorrei vedere la Lazio correre indietro, ma correre sempre in avanti. Pedro? Se entra a gara in corso può cambiartela, meno dal 1′ e soprattutto, Dia non ha lo stesso impatto quando entra. Probabilmente le prove di oggi ci dicono che Taty [Castellanos ndr] non è al meglio quindi Baroni sta provando delle alternative. Sabato, contro la Juventus, sarà la madre di tutte le partite".