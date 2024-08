Nico Gonzalez-Juve: annuncio improvviso di Di Marzio / Mercato

La Juventus lavora su più fronti legati al calciomercato. Uno di questi riguarda Nico Gonzalez: il punto della situazione

La Juventus sa bene che da qui ai prossimi giorni il calciomercato avrà necessità di una svolta. In questo senso tutte le indiscrezioni lasciano intendere molto chiaramente che Giuntoli dovrà trovare la strada giusta per provare ad accorciare i tempi suddividendo il suo impegno sia sugli acquisti che sulle cessioni che pure, non mancheranno. In queste ore stanno circolando voci incontrollate su diverse questioni riguardanti il mercato della Juventus e una fra tutte è senza dubbio legata a Nico Gonzalez. Il giocatore della Fiorentina su cui ci arrivano aggiornamenti abbastanza significativi.

Calciomercato Juventus, Di Marzio fa il punto su Nico Gonzalez

Le novità più importanti sono riportate da Gianluca Di Marzio secondo cui la giornata di oggi potrebbe essere quella decisiva. E gli aggiornamenti che arrivano pesano parecchio in special modo per due motivi che vengono riportati dal giornalista di Sky Sport.