Juve, Palladino: “Gonzalez non destabilizzato dalle voci di mercato”

In conferenza stampa, Palladino ha parlato di Nico Gonzalez: l'attaccante argentino sarebbe al centro degli interessi di mercato della Juve

Intervenuto in conferenza stampa, l’allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino, ha parlato dell’attaccante argentino Nico Gonzalez, obiettivo di calciomercato della Juventus. Il tecnico dei viola avrebbe spiegato che, nonostante le voci attorno al suo conto, il calciatore non sembrerebbe minimante distratto da esse, continuandosi ad allenare come al solito.

Le parole di Palladino su Nico Gonzalez

Ecco cosa ha detto: “Come ho già detto, con lui ho un grande rapporto di dialogo quotidiano. È sincero, sono contento di questo. La situazione è legata al mercato, ma non destabilizza nulla. La cosa è personale tra lui e la società, si stanno parlando per trovare la soluzione migliore. Io ho un grande gruppo e non siamo distratti da nessuno”.