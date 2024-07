Rassegna stampa – La Juventus prepara altri tre colpi

La rassegna stampa di venerdì 26 luglio: la Juve, molto attiva sul calciomercato, si preparerebbe ancora a muoversi per tre colpi di livello

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport

Prima pagina dedicata interamente alla spedizione azzurra alle Olimpiadi di Parigi. Grandi ambizioni, con il sogno di superare il medagliere di Tokyo con oltre cinquanta podi.

Corriere dello Sport

Trittico di colpi in canna per la Juventus. Le cessioni imminenti di Dean Huijsen e Matias Soulè finanzieranno in primis Jean Clair Todibo, anch’egli molto vicino al cambio di casacca. Successivamente, il club bianconero proverà a stringere per Teun Koopmeiners e Jadon Sancho.

Tuttosport

La Juventus è attivissima sul calciomercato, ora sulle uscite. Dean Huijsen e Matias Soulè sono sempre più vicini a lasciare, mentre per Federico Chiesa c’è solo qualche contatto. Dopodiché il rush finale sarà tutto dedicato a Jean Clair Todibo, Teun Koopmeiners e Karim Adeyemi.