Rassegna stampa – Juve, stasera c’è l’Empoli: vietato sbagliare

Dal match in programma contro l'Empoli fino al ruolo sempre più centrale di Vlahovic: le principali notizie di giornata sulla Juve

Oggi è domenica 3 settembre 2023 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. La Juve si prepara a sfidare l'Empoli, match in programma alle 20:45. Andiamo alla scoperta delle principali novità di giornata sui bianconeri.

La Gazzetta dello Sport — La Gazzetta dello Sport titola: "Inter, una fame del Diavolo. Milan solo in vetta, operazione aggancio per un super Derby". In taglio basso spazio anche per la Juve: "Vlahovic dal mercato ai gol. Juve, ora è intoccabile". Il bomber serbo ha passato un'estate con l'ombra di Lukaku alle spalle, tra trattative e possibili voci di addio. Ora è rimasto ed è decisivo.

Corriere dello Sport — "Ride Sarri. Luis Alberto fa il mago al Maradona: la Lazio batte il Napoli campione", questo il titolo sulla prima del Corriere dello Sport in edicola oggi. In taglio basso spazio anche per la Juve di Allegri: "Max: Champions. missione difficile".

Tuttosport — Tuttosport dedica la sua prima pagina ai bianconeri: "Per i punti. Per l'onore". La squadra di Allegri contro l'Empoli dovrà vincere per riscattare la pesante sconfitta per 4-1 dello scorso anno.

