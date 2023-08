Capello sta con Vlahovic: “Ha qualcosa in più di Lukaku”

Fabio Capello, ex calciatore e allenatore della Juventus, ha detto la sua sul paragone tra Romelu Lukaku e Dusan Vlahovic.

Fabio Capello, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua a Sky Sport. Ecco le sue parole su Dusan Vlahovic, paragonato a Romelu Lukaku: "Credo che Allegri avesse visto in Lukaku l’uomo sicuro, quello garantito, quello che gli avrebbe dato un certo numero di gol, la costanza fisica e un certo modo di stare in area di rigore.

Vlahovic ha qualcosa in più quando calcia in porta e in certi movimenti, ma Allegri voleva una certezza sapendo che Vlahovic soffre di pubalgia, un nemico che qualche volte si nasconde e qualche volta viene fuori quindi questo è un problema.

Avere una certezza di un giocatore che ti dà qualcosa in più. Ma se torna il Vlahovic della Fiorentina non c’è confronto".

