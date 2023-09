Juve, Allegri: “Per vincere lo scudetto serviranno tra gli 86 e i 90 punti”

Terminato il calciomercato è il momento di tornare a pensare al terreno di gioco. Domani alle 20:45 la Juve scenderà in campo contro l' Empoli , match in programma alle 20:45 allo stadio Castellani di Empoli. Alla vigilia del match l'allenatore bianconero Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa.

Sull'assenza nel post partita contro il Bologna : "Non stavo molto bene, ho mandato Landucci. È la prima volta che succede in 20 anni, non capiterà più".

Sul mercato: "Almeno è chiuso e possiamo concentrarci sul campo. Abbiamo condiviso tutto sui giocatori in entrata e in uscita. Cambiare giocatori tanto per cambiare le facce non aveva senso. Non c'era possibilità di potenziare la squadra quindi siamo rimasti con questi. Ora abbiamo una squadra ottima, competitiva e con la prospettiva di credere che Chiesa, Pogba e Vlahovic possano fare meglio rispetto allo scorso anno. L'obiettivo è arrivare a dicembre tra le prima quattro posizioni, per poi giocarcela nella seconda metà di stagione. Per vincere lo scudetto serviranno tra gli 86 e i 90 punti. Il Napoli è favorito e ha Osimhen che sposta gli equilibri, Milan e Inter sono forti ma siamo solo agli inizi".