Rassegna stampa – Conto alla rovescia per Milan-Juve: -3

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre in prima pagina con il caso scommesse: "La verità di Tonali". In taglio alto un'intervista esclusiva a Marotta: "Lukaku e Skriniar che delusione. La mia Inter migliore, ma la Juve è favorita". A lato il conto alla rovescia per il ritorno in campo dei bianconeri: "È tornata Milan-Juve".