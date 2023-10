Procura di Torino, nessun coinvolgimento di Gatti nel caso scommesse

Secondo quanto riportato da SportMediset, la Procura di Torino non avrebbe individuato nessun coinvolgimento di Gatti nel caso scommesse.

Secondo quanto riportato da SportMediaset, non ci sarebbe nessun coinvolgimento da parte di Gatti , Casale ed El Shaarawy nel caso scommesse che sta scuotendo l'Italia nell'ultimo periodo, da fonti vicine alla Procura di Torino.

I tre calciatori, citati ancora una volta da Corona a Striscia la Notizia, sono stati inseriti nella lista dei calciatori che scommettono, con tanto di video. Ecco le dichiarazioni dell'ex paparazzo sull'accaduto: "Allora ve li faccio a voi i nomi: tiro fuori El Shaarawy, non mi hanno fatto nemmeno una domanda quando l’ho accennato in studio. Casale, che ha litigato con l’Under21, è inguaiato fino al collo.

Poi Gatti, di cui ha parlato Fagioli. Te ne potrei fare trenta di nomi. Perché non sei andato a dare il Tapiro a Spalletti, che ha metà del centrocampo coinvolto e per rimpiazzare chi ha mandato via ha scelto El Shaarawy, un altro giocatore immischiato nello scandalo?".