Juve, Fagioli sfogo e addio: disattivato l’account social

Lo sfogo e poi più basta. Nicolò Fagioli "spegne" il suo profilo Instagram dopo aver lasciato il suo primo messaggio post condanna per calcio scommesse. Il contenuto polemico del post del calciatore della Juventus verteva sulle tante notizie a detta sua false circolate sul suo conto in questo periodo. Falsità che supererebbero il desiderio di scusarsi per quanto accaduto, con appunto quest'ultime passate in secondo piano.