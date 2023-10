Lippi: “Milan-Juventus sarà una partita equilibrata. Sulle scommesse…”

Marcello Lippi, ex allenatore della Juventus, ha detto la sua sulla squadra bianconera, parlando anche delle scommesse.

Ecco le sue parole sulla prossima partita della Vecchia Signora, match decisivo per capire le ambizioni di Madama nel corso di questa stagione di Serie A: " Milan -Juventus sarà un match equilibrato tra due squadre di alto livello, con rose complete e alcuni giocatori eccellenti che possono fare la differenza.

Mi aspetto un match aperto a qualsiasi risultato. Sono due saranno in lotta per lo scudetto con l'Inter fino alla fine. Cosa ne penso sul caos scommesse? E' una cosa vomitevole e non ne voglio parlare".