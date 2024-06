Rassegna stampa – Con Thiago Motta la Juve è made in Brasile

La rassegna stampa di domenica 9 giugno: l'arrivo di Thiago Motta alla Juventus potrebbe precedere l'arrivo di altri elementi brasiliani

Oggi è domenica 9 giugno 2024 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali novità sulla Juventus.

La Gazzetta dello Sport

L’articolo di spalla della rosea è dedicato al calciomercato della Juventus. In attesa di ufficializzare l’approdo di Thiago Motta alla guida tecnica, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli proseguirebbe sottotraccia il suo lavoro per rinforzare la rosa. Oltre al tecnico brasiliano, potrebbero essere trattati i connazionali Douglas Luiz e La rassegna stampa di domenica 9 giugno: l’arrivo di Thiago Motta alla Juventus potrebbe precedere l’arrivo di altri elementi brasiliani e Vitor Roque.

Corriere dello Sport

Anche sul Corriere, il calciomercato della Juventus viene messo in risalto, sebbene su un altra luce. Infatti, il piano di ammortamento degli stipendi e riduzione delle spese potrebbe portare un risparmio per le casse della società di 65milioni di euro. Una cifra che potrebbe finanziare la campagna acquisiti, non, appunto, senza dei sacrifici. Infatti, i candidati a farne le spese sarebbero Wojciech Szczesny, Federico Chiesa e Adrien Rabiot. Invece, al loro posto potrebbero arrivare Teun Koopmeiners, Riccardo Calafiori, Douglas Luiz e Mason Greenwood. Infine, nel taglio basso, in risalto Nicolò Fagioli, speranza della Nazionale italiana agli Europei.

Tuttosport

A chiudere la rassegna il primo quotidiano sportivo di Torino che apre alla possibilità di un terzo ritorno alla Juventus di Alvaro Morata. L’infortunio al ginocchio di Arkadiusz Milik spingerebbe la Juventus a riflettere sul reparto offensivo e il nome dell’amatissimo attaccante spagnolo riprenderebbe piede. Per poter concretizzare questo tipo di trattativa, il centravanti dell’Atletico Madrid dovrebbe però considerare di ridursi l’attuale ingaggio percepito.