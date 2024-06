Spalletti: “Fagioli dal 1′ domani. Chiesa deve rifarsi”

Luciano Spalletti, commissario tecnico della Nazionale italiana, ha detto la sua su alcuni calciatori della Juventus.

Luciano Spalletti, CT della Nazionale, ha detto la sua su alcuni giocatori della Juve. Ecco le sue parole in conferenza: “Fagioli? Quando si gioca con due mediani, uno è più predisposto per accompagnare più l’azione e lui lo sa fare meglio. Jorginho invece è più metodista e gioca davanti alla difesa. Sono una coppia che può funzionare. Bisogna essere puliti e bravi ad interpretare gli spazi. Attacco? Devo vedere più elementi. Domani giocherà Scamacca e Chiesa lo faccio ripartire: non è contento della sua prova, per cui gli facciamo fare una buona partita e lo rimettiamo subito a posto sul piano del morale”.