Juve-Douglas Luiz, l’Aston Villa ha fretta di vendere: assist per Giuntoli

L'Aston Villa ha fretta di vendere: Douglas Luiz può diventare un'occasione di mercato per la Juve. Le ultime novità

La Juve ha bisogno di rinforzi a centrocampo e uno dei possibili nomi per la mediana bianconera è quello di Douglas Luiz. Il brasiliano è un calciatore molto interessante, che ha segnato 9 gol e fornito 5 assist nell’ultima Premier League. E come se non bastasse potrebbe anche rivelarsi una grande occasione di mercato. L’Aston Villa, infatti, ha necessità di vendere un giocatore entro il 30 giugno così da rientrare nei paletti del fair play finanziario. Ecco quindi che il classe 1998 potrebbe essere sacrificato, magari in uno scambio con McKennie. Le due società stanno valutando l’operazione e il tutto verrà deciso nei prossimi 20 giorni: la Juve potrebbe chiudere il suo primo colpo molto più presto del previsto.