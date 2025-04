Calciomercato, Gazzetta: “La Juventus sogna questo colpo”

La Juventus sta continuando a lavorare in sede di calciomercato. La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su tutto

L’avvento di Igor Tudor sulla panchina della Juventus lo sta producendo qualche effetto. Quattro punti in due partite, frutto della vittoria di misura sul Genoa e del pareggio sul campo della Roma, che reinseriscono la compagine bianconera nella corsa al quarto posto. Anzi, al terzo e quarto posto, vista la ricca bagarre che è diventata la sfida tra squadre che ambiscono a disputare la prossima edizione di Uefa Champions League. Atalanta, – risucchiata nella corsa dopo i risultati negativi delle ultime settimane – Bologna, Juventus, Lazio, Roma, Fiorentina. Tutte sognano, tutte sperano. Ma l’avvento di Igor Tudor, per tornare all’inizio, sta producendo qualche effetto pure in termini di calciomercato. L’allenatore croato, con le sue scelte, sta fornendo indicazioni sulle possibili scelte che la società farà in estate.

La Juventus sogna un colpo pazzesco: news calciomercato

Ad esempio, la mediana è stata affidata senza cincischiare a Manuel Locatelli e Khephren Thuram. Entrambi titolari nelle due partite giocate. Contro il Genoa sono rimasti in campo per tutto il tempo, contro la Roma il capitano è uscito al posto di Koopmeiners. Un’alta percentuale di impiego, dunque, per i mediani bianconeri. Riprova, forse, di una certa mancanza alternative. Non a caso, Cristiano Giuntoli punta a rimpolpare quel ruolo. Non a caso, il direttore sportivo sembra aver messo nel mirino un top player per il centrocampo.

Stiamo parlando di Sandro Tonali. L'ex Milan, fresco vincitore della Coppa di Lega inglese con il suo Newcastle, è finito nel mirino della Juventus che cerca un nome grosso con cui far fare l'upgrade al centrocampo. Tonali sarebbe perfetto: forte, ancora in erba, carismatico, pilastro della Nazionale Italiana. Dopo il brutto periodo che lo ha tenuto fuori dai campi, Tonali è tornato e si è ripreso la scena. Ora, potrebbe riprendersi pure quelle Serie A che – non lo ha mai nascosto – non avrebbe mai voluto abbandonare. Secondo La Gazzetta dello Sport, trattasi si una pista di calciomercato da seguire con attenzione.