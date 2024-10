Rassegna Juve – Matchday di Champions per i bianconeri

Dalla partita di Champions di questa sera al momento di Koopmeiners: tutte le notizie del giorno sulla Juve.

Oggi è 2 ottobre e la redazione di Juvenews vi augura una buona giornata. La Juventus questa sera scenderà in campo in Champions League, nella difficile partita contro il Lipsia. Per la Vecchia Signora sarà una sfida difficile, visto che i tedeschi sono una buona squadra e in casa loro non è agilissimo riuscire a portare bottino pieno. La Gazzetta dello Sport apre con le partite di Champions di Milan e Inter di ieri sera, tra gioie e delusioni. Spazio in taglio alto anche per la Juventus, con i bianconeri che cercano il bis in Europa, dopo la prima convincente partita contro il PSV, gara vinta per 3-1. Anche il Corriere dello Sport tratta il tema Juve, soffermandosi sulle scelte di Thiago Motta, che potrebbe cambiare qualche uomo per far rifiatare i soliti noti in vista della sfida di domenica.

La prima pagina di Tuttosport su Koop

Tuttosport invece apre con Koopmeiners, che dopo sette partite, è ancora a 0 gol e potrebbe sbloccarsi proprio questa sera, nel match contro il Lipsia. Spazio anche alle partite di ieri sera in Champions e all’inchiesta della Procura sugli ultras del Milan e dell’Inter e sul coinvolgimento delle due società nel caso.