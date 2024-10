Juve, il cammino del Lipsia in questa stagione: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha detto la sua sul Lipsia, parlando anche del percorso dei tedeschi in questa stagione.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sul Lipsia. Ecco il comunicato: “Il Lipsia sarà la seconda avversaria della Juventus nella League Phase della UEFA Champions League. Per i bianconeri sarà la prima trasferta europea della stagione, per i tedeschi, invece, la prima gara tra le mura amiche. Come hanno iniziato la stagione 2024/2025 i nostri avversari? Scopriamolo insieme! IL LIPSIA IN BUNDESLIGA Sono cinque le gare disputate dai tedeschi in Bundesliga fino a questo momento”.

Il cammino nelle varie competizioni

“La squadra di Marco Rose è ancora imbattuta in patria, avendo ottenuto tre vittorie e due pareggi in queste prime uscite stagionali. Le vittorie sono arrivate contro il Bochum e l’Augusta in casa e contro il Bayer Leverkusen in trasferta. Due pareggi, contro Union Berlino e St. Pauli, completano il quadro delle gare disputate nella massima serie tedesca. Al momento il Lipsia occupa IL LIPSIA IN COPPA DI GERMANIA Positivo anche il percorso in Coppa di Germania con il primo turno della competizione superato agevolmente. Uno a quattro il risultato finale sul campo del RW Essen, squadra militante nella terza serie nazionale teutonica. IL LIPSIA IN UEFA CHAMPIONS LEAGUE L’unica sconfitta stagionale del Lipsia è arrivata proprio in Champions League. È una sconfitta di misura quella incassata dai tedeschi che a Madrid, contro l’Atletico, si sono arresi 2-1 soltanto al minuto 90, per di più dopo essere passati in vantaggio con la rete di Sesko”.