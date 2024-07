Rassegna Juve – I bianconeri tra calciomercato e ritiro

La Juventus è divisa tra calciomercato e lavoro sul campo alla Continassa. Di seguito tutte le prime pagine sportive.

Per la Juventus sono giorni importanti. I bianconeri sono impegnati nei primi giorni di ritiro, con Thiago Motta che sta iniziando a prendere confidenza con i calciatori. Nella prima pagina della Gazzetta dello Sport si parla del possibile addio di Soulè, che potrebbe essere uno dei sacrificati per un grande obiettivo. Nella prima pagina di Tuttosport si tratta il tema del nuovo calcio di Thiago Motta, diverso rispetto ai precedenti allenatori. Nella prima pagina del Corriere dello Sport, invece emerge la possibilità della Juventus di portate avanti una trattativa per Joao Cancelo, già calciatore bianconero qualche anno fa e in uscita dal City.