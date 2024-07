Rassegna Juve – Bianconeri tra calciomercato e ritiro

Per la Juventus sono giorni di calciomercato e di ritiro. Ecco le prima pagine dei giornali più famosi in ambito sportivo.

Per la Juventus sono giorni di calciomercato, con diverse trattative in ballo per la Vecchia Signora. Nella prima pagina della Gazzetta si parla di Yildiz, stella dei bianconeri, su cui sarà incentrato il progetto. Il Corriere dello Sport invece parla dell’obiettivo numero uno, ovvero Koopmeiners, che sarà finanziato dalle cessioni di Soule, Huijsen e Chiesa. Anche Tuttosport riprende questo tema, parlando delle cessioni, che porteranno in dote alla Vecchia Signora diversi fondi per puntare gli ultimi obiettivi della rosa, che va ancora completata in vista della prossima stagione, la prima di Thiago Motta come allenatore del club bianconero, dopo il triennio di Allegri.