Juve, Yildiz si opererà al setto nasale: i tempi di recupero

Brutte notizie per Yildiz: il giovane talento turco dovrà operarsi al setto nasale. I tempi di recupero in vista dell'inizio della stagione

Brutte notizie per Kenan Yildiz, costretto a terminare le vacanze in anticipo. Il giovane attaccante della Juve ha infatti da poco terminato gli impegni con la Turchia a Euro2024 ma dovrà già tornare a Torino. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il classe 2005 venerdì 12 giugno dovrà operarsi al setto nasale.

Juve, operazione al naso per Yildiz: i tempi di recupero

Niente di troppo grave per Yildiz, che però potrà raggiungere i compagni in ritiro soltanto alla fine di luglio. Il ritorno anticipato a Torino, però, potrebbe essere l’occasione giusta per cominciare a conoscere il nuovo allenatore Thiago Motta.