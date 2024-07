Rampulla su Thiago Motta: “Gli va dato del tempo”

Michelangelo Rampulla, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche di Thiago Motta.

Michelangelo Rampulla, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del nuovo corso di Thiago Motta. Ecco le sue parole a RBN sul percorso intrapreso dalla Vecchia Signora per le prossime stagioni: “Mi auguro sia da Juve. Sicuramente prima a La Spezia, poi a Bologna ha dimostrato di avere le idee chiare di come mettere in campo e far giocare una squadra, i risultati si sono visti, quindi potenzialmente l’italo-brasiliano è un allenatore da Juve. Si sbaglierebbe se venisse criticato nel caso in cui sbagliasse le prime partite perché non gli verrebbe dato il tempo di costruire”.