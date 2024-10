Rampulla: "Thiago Motta mi ricorda Lippi. Su Perin..."

Michelangelo Rampulla, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del ruolo di Mattia Perin.

Michelangelo Rampulla, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a TMW Radio: “Mi ricorda in effetti Lippi, contento che lo abbia riconosciuto anche Ferrara. Quando arrivi in una società nuova devi sistemare subito la difesa, come fece Lippi alla Juve. E sta cercando di creare un gruppo come lui. Creando un gruppo, crei una squadra forte, per questo dico che assomiglia a Lippi. Tutti devono remare nella stessa direzione e questo è fondamentale. A livello di stampa hanno una buona parlantina, Motta forse è più diplomatico, ma è questo che mi sembra li accomuni. Poi il tipo di gioco è diverso. Quella squadra lì nel 94-95 perdemmo 7-8 partite ma ne vincemmo molte, era una squadra molto votata all’attacco”.

Sulla fase offensiva

“Pochi gol? E’ un problema un po’ di tutti, mancano delle punte di un certo tipo, che c’erano fino a qualche anno fa. La Juve ha certe caratteristiche, poi fondamentale è quello che ti salta l’uomo. Oggi ci sono sempre meno squadre che ce l’hanno. Perin? Credo che mai come in questo caso l’affermazione che meritava di più nella sua carriera è azzeccata. Ha avuto il suo spazio alla Juve, ma ha grandi qualità. Meritava un posto da titolare”.