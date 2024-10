Rampulla: “Juventus non così diversa dalla scorsa stagione”

Michelangelo Rampulla ha parlato della Juve: per l'ex portiere, i bianconeri non giocherebbero in modo molto diverso rispetto all'anno scorso

Intervistato per TJ, Michelangelo Rampulla ha parlato della Juventus vista contro l’Inter e in stagione. Ecco le sue parole: “Inter-Juve è stata una bella partita e molto intensa, un po’ come è nella tradizione del derby d’Italia. Di certo non mi aspettavo un risultato così pirotecnico, è stato bello per il pubblico ma un 4-4 significa sempre che ci sono stati molti errori. A livello sicuramente difensivo, forse con i centrocampisti volevano attaccare un po’ più alti e i difensori si sono trovati di fronte molti avversari da fronteggiare. La squadra doveva essere più compatta tra i reparti in modo da evitare queste imbucate centrali, perché quando succede questo significa che le distanze sono davvero molto alte”.

Rampulla: “Il gioco in orizzontale non è cambiato molto”

L’ex calciatore ha proseguito: “E’ cambiata innanzitutto in qualche giocatore, basta vedere come ci si diverte nel vedere le giocate di Conceição. Rispetto all’anno scorso non è che sia tanto diversa nel gioco in orizzontale, che non mi piace, ma c’è da considerare anche che ci sono diverse defezioni importanti tra cui Koopmeiners e Douglas Luiz. Specialmente l’assenza dell’olandese è importante, poiché lui è uno che spariglia con i suoi inserimenti come Barella e Frattesi. E poi manca Bremer, l’infortunio più importante avuto fin qui dalla Juventus. E’ una pedina fondamentale di questa squadra”.