Moggi: “Inter-Juventus gara piena di errori”

Luciano Moggi è ritornato sulla partita di Serie A tra Inter e Juventus: per l'ex dirigente si tratterebbe di un match con tante imperfezioni

Sulle colonne di Libero, Luciano Moggi ha disaminato il match tra Inter e Juventus. Ecco le sue parole: “Una gara piena di errori, soprattutto difensivi, che alla fine, ha probabilmente indispettito, prima di tutti, i due allenatori, facendo anche balenare nella mente della gente l’idea che il Napoli possa vincere questo campionato. Ha fatto clamore la panchina iniziale di Yildiz e ancor più la sua chiamata in sostituzione di Vlahovic quando la squadra stava perdendo 4-3: in tanti a domandarsi perché togliere Vlahovic. Su questo argomento vi diamo il nostro modesto parere che potrebbe anche essere vicino al pensiero del mister”.

Moggi: “La fascia sinistra della Juve funziona poco”

L’ex dirigente dei bianconeri ha proseguito: “La Juventus di Thiago poggia su un attacco con al centro Vlahovic che, essendo forte di testa, dovrebbe essere alimentato dai cross dalle fasce: a destra Cambiaso (Gonzalez) e Conceicao, a sinistra Yildiz. Le partite fino ad ora disputate dicono che la fascia destra funziona, la sinistra meno perché Yildiz, essendo più portato a saltare gli avversi con i suoi dribbling, rallenta il gioco e serve poco l’attaccante: potrebbe essere questo il motivo della sua panchina iniziale, con Weah al suo posto, essendo lo statuninense più portato a scorrazzare sulla fascia e fare sponda con Vlahovic.

Ci aiutano in questa valutazione le sue precedenti prestazioni sulla fascia, non proprio eccezionali, che, probabilmente, potrebbero aver convinto il mister ad utilizzarlo in maniera diversa, assecondando di più le sue caratteristiche, come finto nove magari pensando di più a creare superiorità numerica davanti, approfittando del suo scatto e la sua disposizione a saltare l’uomo e calciare in porta”.