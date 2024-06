Rampulla: “Juve? Il dualismo in porta potrebbe non aiutare”

Michelangelo Rampulla, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del dualismo in porta.

Michelangelo Rampulla, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole: “I ruoli saranno ben definiti e sono d’accordo con l’idea di imporre gerarchie nette per quanto riguarda i portieri. Il dualismo tra i pali può creare dei problemi. È giusto avere due portieri forti, ma è necessario che i ruoli siano ben chiari, fermo restando che come ultimo giudice c’è sempre il rendimento in campo. Ai sette anni di Szczesny in bianconero do un ottimo voto, è sempre stato un portiere molto affidabile continuando la tradizione dei grandi portieri della Juventus. Se dovesse fare la scelta di andare in Arabia è chiaro che punterebbe a chiudere la propria carriera in un campionato con meno pressioni e che gli dia la possibilità di monetizzare”.