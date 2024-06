Rama: “Spalletti-Juve? Un peccato che non sia mai arrivato”

Edi Rama, premier albanese, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche di Luciano Spalletti e Max Allegri.

Edi Rama, primo ministro albanese, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a Tuttosport: “Spalletti-Juve? Non averlo preso è stato un peccato, ma forse un giorno si siederà su quella panchina. Lui è ancora giovane. Allegri? È stato lasciato troppo solo e questo si sentiva da lontano già prima che la sua solitudine fosse diventata un fatto pubblico. Ha scritto la storia della Juve. La separazione non è avvenuta con tutti gli onori che il tecnico avrebbe meritato; questo non è stato un bel segnale per una società che, oltre a molti momenti entusiasmanti delle propria storia, non deve dimenticare le lezioni di grande stile dell’Avvocato Agnelli”.