Polverosi: “Tudor ha rivoluzionato la Juventus”

Alberto Polverosi, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a TMW Radio: “Inter? Ne ha ancora tante, quindi non so. Ieri si è vista l’Atalanta vera, e se l’Atalanta e il Bologna sono al massimo, vince l’Atalanta perché troppo più strutturata e completa. Il Bologna in casa però è una squadra diversa. C’è un’atmosfera incredibile, respiri la felicità della gente, la squadra c’è, certo se vince anche a Bologna l’Inter è vicina allo Scudetto. Sicuramente sarà una tappa importante”.

Su Tudor

"Tudor ha rivoluzionato la Juve, ossia l'ha rimessa come doveva fare, con una logica ed efficacia che prima non c'era. Su Motta e le sue parole al Corsera, non mi sono piaciute certe dichiarazioni. Ha detto che lo hanno mandato via a un punto dall'obiettivo primario. Era fuori dal giro scudetto da subito, ha perso la Supercoppa, la Coppa Italia e non è arrivato nemmeno agli ottavi di Champions. Come fa a sostenere una cosa del genere da allenatore della Juventus? Non puoi autoassolverti dopo una stagione del genere, doveva dire che ha sbagliato".