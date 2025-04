Bezzi: “Juve, per il prossimo anno occhio a Gasperini”

Gianni Bezzi, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della scelta del prossimo allenatore dei bianconeri.

Gianni Bezzi, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW Radio: “In questo momento l’Atalanta ha dato una risposta importante contro una delle più in forma adesso. Il ritorno di Retegui ha fatto cambiare passo e prospettive, è tornata l’Atalanta che avevamo visto prima. Quando è stato fuori, l’Atalanta ha sofferto. Nel Bologna però mancavano alcuni elementi importanti, questo va detto”.

Sul derby

"Ranieri forse voleva giocare un derby diverso, forse i giocatori hanno temuto la voglia di riscatto della Lazio dopo il derby d'andata e il ko col Bodo. Tudor? Io credo che tutto dipenda da come si piazzerà la Juve in questo finale di campionato. C'è di mezzo anche il Mondiale per Club, altro obiettivo importante, e se verrà confermato o meno Giuntoli, responsabile per aver portato Motta. Se dovesse cambiare la Juve, di nomi se ne fanno ma non escluderei che pensi a Gasperini".