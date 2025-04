Marocchino: “Juve di Tudor? Piano con gli entusiasmi”

Domenico Marocchino, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche di Tudor.

Domenico Marocchino, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a RBN: “Ho visto la partita contro il Lecce e non è che abbia visto una Juventus capace di giocare per novanta minuti, nel primo tempo ha dominato, ma poi è andata calando. Personalmente non posso accontentarmi di vedere un Vlahovic capace di fare due assist, perché sono consapevole che il serbo potrebbe fare molto di più. Bene comunque i risultati, anche se ci sono cose che mi lasciano perplesso o preoccupato, come ad esempio la sparizione di Cambiaso che anche nello scampolo di partita di domenica non ha certo brillato. In positivo l’unico che veramente mi colpisce è Thuram”.

Su Yildiz

"Yildiz? Ha ottimi margini di crescita, ma deve ancora imparare a prendere per mano la squadra, certo le potenzialità ci sono tutte anche perché è un ragazzo intelligente".