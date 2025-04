Juventus, al Museum arriva la coppa del Torneo di Viareggio

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della coppa del Torneo di Viareggio.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Una giornata speciale per la Primavera Femminile, che riporta allo Juventus Museum la coppa del trofeo di Viareggio, vinto qualche settimana fa contro il Milan. Una delegazione dell’Under 19 femminile, sabato 12 aprile, ha consegnato la Coppa della Viareggio Women’s Cup nel Museo bianconero, alla presenza del Presidente della Juventus Gianluca Ferrero e del Presidente dello Juventus Museum Paolo Garimberti: un momento di gioia e di grande soddisfazione, ma anche l’occasione per fare un grande in bocca al lupo alle ragazze bianconere, attese dal 27 aprile a Firenze dalla Final Four per lo Scudetto”.

Le parole dei protagonisti

“I COMMENTI DELLA GIORNATA Gianluca Ferrero – Presidente Juventus «Un importante riconoscimento come il Viareggio Women’s Cup, dopo la qualificazione aritmetica alle Final Four di campionato centrata con largo anticipo, non può che renderci orgogliosi e celebrare la stagione che sta disputando la nostra Primavera Femminile. Un segnale davvero importante per il Club e per il nostro settore giovanile femminile che ha come obiettivo, al di là dei risultati, quello di costruire e far crescere sempre più giocatrici che possano essere protagoniste nel futuro della Juventus Women»

Paolo Garimberti – Presidente Juventus Museum «Un trofeo particolarmente importante e significativo, perché conferma come la Juventus continui a essere attenta e protagonista anche nel suo settore giovanile, sia maschile che femminile. E’ un momento che deve essere anche da esempio per tutte quelle ragazze e ragazzi che vogliono giocare a calcio, rendendo il vivaio della Juventus sempre più brillante»

Marco Bruzzano – Allenatore Under 19 femminile «Un’emozione bellissima, consegnare una coppa in un luogo in cui si è circondati dalla storia bianconera. E’ un coronamento del percorso che le ragazze stanno facendo ed è un’ispirazione per chi inizia a giocare a calcio. Inoltre per noi è una riprova che il lavoro che stiamo facendo è quello giusto, e questo ci deve dare la carica per le Final Four, che arrivano a coronamento di un anno in cui le ragazze sono cresciute tantissimo, vivendo una stagione da protagoniste»

Carola Coppo – Head of Women Academy «Per noi è un immenso onore poter consegnare il trofeo di Viareggio nel luogo che custodisce la storia e i successi del nostro club ed è un grande privilegio poterlo ogni volta rappresentare in campo. Contribuire a parte di questa storia è un'emozione bellissima, ma anche un' importante responsabilità. Faccio i complimenti alle ragazze e allo staff per questa vittoria".