Legrottaglie: “Tudor ha avuto un impatto positivo”

Nicola Legrottaglie, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche di Tudor e Motta.

Nicola Legrottaglie, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a Tuttosport: “Ha avuto un impatto molto positivo, la sua mano sulla squadra è evidente. Si vede chiaramente, adesso si respira un’atmosfera diversa alla Juventus. Ha messo i calciatori nelle condizioni giuste per rendere al meglio. È entrato nello spogliatoio con le idee chiare e si è visto subito. Ha saputo trasferire i suoi principi. Ha messo i giocatori a suo agio, collocandoli nei ruoli preferiti. Ha fatto quello che tutti si aspettavano. Sono arrivati segnali positivi da Koopmeiners, così come Nico Gonzalez ha tutto un altro impatto a destra rispetto a sinistra. Ma anche Thuram e Yildiz…”.

Su Motta

"Ha idee innovative ma il suo calcio prevedeva troppi cambiamenti e non ha funzionato. In un altro contesto potrebbe farlo, magari sarebbe recepito meglio. A grandi livelli i giocatori hanno automatismi consolidati…. Tudor? Ero convinto potesse dare la sterzata, anche se confesso che quando giocavamo insieme non mi immaginavo per lui una carriera in panchina, anche se spiccava già per attitudine e carattere forte".