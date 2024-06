E. Raiola: “Bonaventura è stato molto vicino alla Juve a gennaio”

Enzo Raiola, procuratore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del mancato affare con i bianconeri per Bonaventura.

Enzo Raiola, procuratore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche dell’affare Bonaventura, che è svanito nello scorso calciomercato di gennaio. Ecco le sue parole sul mancato arrivo dell’ex Milan in bianconero, alla corte di Allegri: “Se Bonaventura è stato vicino alla Juve a gennaio? Molto vicino. Allegri aveva scelto lui per aiutare la squadra che in quel momento faceva fatica a esprimere il gioco. Perchè non è arrivato alla Juve? In quel momento la Fiorentina lottava per un posto in Europa, era in corsa su tre competizioni e sarebbe stato complicato arrivare fino in fondo privandosi di un giocatore come Bonaventura”.