Prove di rinnovo per Yildiz: la Juventus gioca d’anticipo

La Juventus vorrebbe provare a blindare il suo gioiello Kenan Yildiz: nei prossimi giorni potrebbe essere raggiunto un accordo sul rinnovo

La Juventus non vuole rischiare in nessun modo di perdere il suo gioiello più luminoso. Questo è quello che si apprenderebbe da La Gazzetta dello Sport per quanto riguarda Kenan Yildiz, in questo periodo impegnato con la Nazionale della Turchia. Infatti, nonostante il recente rinnovo di contratto fino al 2027, il club starebbe per somministrare all’entourage del giocatore un prolungamento fino al 2029. Il desiderio della società sarebbero quello di convincere Yildiz a firmare presto il nuovo accordo con un ingaggio ampiamente ritoccato al rialzo rispetto ai 300 mila euro attualmente percepiti. In questo modo si potrebbe evitare l’effetto Europeo, ovvero il rischio di un impennata di pretendenti per il giocatore. Ad oggi le società che avrebbero manifestato un interesse più concreto sarebbero il Liverpool e il Borussia Dortmund e si sarebbe parlato di cifre attorno ai 40 milioni di euro.