Marocchino: “Juventus, ripartirei da Rabiot. Su Yildiz…”

Domenico Marocchino, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a RBN: “C’è una differenza tra Iling-Junior e Yildiz. Il primo fa dieci metri e brucia chi ha davanti, il turco no. Non ho mai visto Yildiz strappare: salta l’uomo, perchè utilizza la tecnica. Tuttavia giocare davanti senza strappare può essere un limite per chi gioca davanti. Il pirmo passo è abbastanza fondamentale. La sostanziale differenza tra il fuoriclasse e un bravo giocatore è che ti prende tot metri sullo scatto. Ciò permette di sfruttare meglio le giocate successive da un punto di vista tecnico. In ogni caso sono due ottimi giocatori. Io ripartirei da Rabiot”.