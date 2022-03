Juventus, i profughi ucraini sono arrivati in Italia

Poche ore fa i circa ottanta profughi ucraini, perlopiù bambini con le loro mamme, sono arrivati in Italia con la delegazione dei bianconeri.

La mattinata bianconera è ancora più luminosa. Non solo per la vittoria di ieri contro la Sampdoria, ma anche per la buona riuscita dell'iniziativa umanitaria del club. La società infatti aveva inviato una delegazione, guidata dall'amministratore delegato Maurizio Arrivabene, per portare in Italia circa 80 profughi ucraini. Stamattina, dopo un lungo tragitto, c'è stato l'arrivo in Italia. Andiamo a leggere tutto attraverso il sito ufficiale della Juventus.