Juventus, Trevisani sulla corsa Champions: “Il gol di Boga si rivelerà pesantissimo”

Riccardo Trevisani ha parlato della corsa Champions e della forza della Juventus nell’ultima gara contro l’Atalanta.

La lotta per accedere alla prossima Champions League, si fa sempre più interessante e quando mancano sei giornate alla fine del campionato, vediamo coinvolte quattro squadre in sei punti.

Ospite negli studi di Sportmediaset, Riccardo Trevisani ha voluto commentare questo rush finale. Leggiamo le sue parole:

“Quattro squadre in sei punti, in sei giornate può ancora veramente succedere di tutto. C’è il Milan che sta avendo un evidente calo, c’è la Juventus che, pur non giocando una partita perfetta, ha vinto a Bergamo, il Como ha fatto comunque una bella partita, poi ha perso per la forza del suo avversario.



Il gol di Bogà è stato pesantissimo, la forza della Juve è stata anche, diciamo, strutturale. Se durante questa stagione molte volte gli era mancato un pizzico di fortuna nella gara contro il Cagliari, nella gara contro il Lecce, nella gara contro Sassuolo, avrebbe strameritato di vincere, addirittura una l’ha persa, due pareggiate, stavolta forse non meritava di vincere e ha vinto. Ma è ancora in credito questa squadra con la fortuna, è in credito Spalletti, in credito la Juventus, i gol sbagliati gridano vendetta, alla fine questa squadra sta lottando bene, perché ha un’idea di gioco, poi a volte non si riesce a non subire mai, anche per la bravura dell’avversario, come è stato sabato a Bergamo, perché l’Atalanta ha fatto una grande partita”.