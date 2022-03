Morata: “Abbiamo ritrovato lo spirito della Juventus”

Alvaro Morata, attaccante della Juventus, ha parlato ai microfoni di JTV, analizzando i prossimi impegni del club bianconero.

Sulla partita contro la Sampdoria e la prossima sfida contro il Villarreal, prevista per mercoledì prossimo alle 21, partita fondamentale per ottenere il pass per i quarti di finale della Champions, uno dei tre obiettivi del club bianconero, visto che nelle ultime stagioni in Champions League ci sono state diverse delusioni, a partire dall'Ajax, passando per il Lione e finendo per il Porto nell'annata 2021: "Tutte le trasferte sono difficili. Siamo contenti perché erano tre punti importanti per noi. Dobbiamo guardare avanti e lavorare. Ora mettiamo la nostra testa sulla Champions perché è sempre una bella competizione. I tifosi devono essere con noi fin da quando mettiamo piede nello stadio. Quando una squadra viene a giocare con la Juve in Champions si sentono i tifosi bianconeri. "