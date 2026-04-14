FIGC, il Ministro Abodi: “Serve un cambio di sistema”

In audizione davanti alla Commissione Cultura del Senato, il Ministro per lo Sport Andrea Abodi ha parlato della situazione della FIGC

Il Ministro per lo Sport Andrea Abodi è intervenuto in audizione davanti alla Commissione Cultura del Senato, affrontando il tema del futuro del calcio italiano e delle imminenti lezioni alla presidenza della FIGC. DI seguito le sue parole: “Mi aspettavo e mi aspetto ancora che lo sforzo si concentri sulle cose da fare, per far emergere un programma concreto da affidare poi a chi guiderà la nuova governance.

Non è servito il 98,7% dei consensi per attuare il programma approvato. Questo deve far riflettere sulla reale capacità di trasformare le idee in azioni. Non deve essere solo un cambio di regime, ma di sistema. C’è una distanza enorme tra ciò che vediamo in altri sport e i contrasti interni al calcio, che non producono riforme.”