Mercato Juve, Romano sul rinnovo di Locatelli: “Siamo ai dettagli”

Fabrizio Romano riporta importanti aggiornamenti in merito al rinnovo di contratto di Manuel Locatelli. Si attende la firma nei prossimi giorni.

Come vi avevamo anticipato nei giorni scorsi, Manuel Locatelli è pronto a rinnovare con la Juventus fino al 2030. Il capitano bianconero, viene considerato dalla dirigenza bianconera e da mister Spalletti, un punto di riferimento e un giocatore fondamentale su cui ripartire la prossima stagione.



Sul punto, è intervenuto anche l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, attraverso un video postato su YouTube, ha riportato importanti aggiornamenti.

Le parole di Fabrizio Romano

“Il piano rinnovi della Juventus di Damien Comolli, di Giorgio Chiellini, di François Modesto e di Marco Tolini procede nella direzione giusta perché la Juventus ha praticamente raggiunto una base di accordo con Manuel Locatelli sul nuovo contratto per il capitano bianconero. Ci sono da limare dei dettagli, quindi non siamo ancora al giorno delle firme, ma siamo ai dettagli finali. Sicuramente prima di fine stagione, però l’accordo è impostato tra la Juve e Locatelli”.

Ha poi aggiunto: “Si era parlato dell’interesse da parte del Tottenham, si era detto di diverse squadre, ma l’idea è quella di procedere insieme tra la Juventus e Manuel Locatelli. Pochi giorni fa ha rinnovato Luciano Spalletti, prima ancora a livello di giocatori abbiamo visto Weston McKennie, Kenan Yildiz, insomma una Juve che sui rinnovi si sta muovendo molto”.