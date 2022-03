Juventus, ormai Szczesny è diventato un para-rigori

Altro tiro dagli 11 metri neutralizzato ieri contro la Sampdoria dal portiere polacco. Con questo sono 3 quelli parati in questo campionato.

redazionejuvenews

L'ha rifatto ancora. Wojciech Szczesnyha parato un altro calcio di rigore. Al 72' della partita tra Sampdoria e Juventus, infatti, l'arbitro Valeri, dopo il consulto col Var, ha assegnato alla Samp un rigore per fallo di mano di Adrien Rabiot. Due minuti dopo, al 74', il portiere polacco ha neutralizzato il tiro dagli undici metri di AntonioCandreva. Szczesny ha intuito l'angolo e con un bel colpo di reni ha respinto il tiro del centrocampista blucerchiato. L'estremo difensore juventino arriva così a quota 3 rigori parati in questo campionato. I primi 2 erano arrivati entrambi contro la sua ex squadra, la Roma. Entrambe parate decisive, per il risultato finale e per la classifica della squadra.

Nel girone di andata all'Allianz Stadium, c'era stato il penalty dato ai giallorossi dopo il gol non convalidato di Abraham. Dal dischetto, dopo qualche discussione con il centravanti inglese, era andato Jordan Veretout, che si era fatto ipnotizzare da Szczesny. Parata che aveva permesso alla Juve di portare a casa il risultato finale di 1-0. La partita di ritorno invece era stata quella con la rocambolesca rimonta dell'Olimpico. La Juve era andata sotto per 3-1, con la squadra di Mourinho che sembrava in controllo del match. Poi l'incredibile rimonta in circa 7 minuti, ribaltando la partita fino al 3-4. La Roma però aveva avuto la possibilità di pareggiare. Nel finale infatti era arrivato un rigore, affidato al capitano Lorenzo Pellegrini. Ma anche in quel caso Szczesny intuì le intenzioni del giocatore della Roma, mantenendo al sicuro tre punti d'oro per la risalita in campionato dei bianconeri.

Con quello di ieri, salgono a 9 i rigori parati in Serie A con la maglia della Juventus. Oltre a quelli già citati in questa stagione, gli altri sono ben distribuiti. 2 lo scorso anno, parati a Kessié contro il Milan e a Galabinov contro lo Spezia. Stesso numero della stagione 2019/20, in cui li parò a Immobile contro la Lazio e a Barrow contro l'Atalanta. Nella stagione 2018/19 invece aveva neutralizzato Insigne e Higuain nei successi contro Napoli e Milan. A questi vanno aggiunti i 3 parati con la maglia della Roma. 2 nella stagione 2016/17, a Niang contro il Milan e a Palladino contro il Crotone e l'altro nella stagione 2015/16 a Berardi contro il Sassuolo. Un curriculum da vero specialista: Szczesny il para-rigori.