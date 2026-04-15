Juve, Jonathan David: “Che emozione giocare allo Stadium”

L’attaccante della Juventus Jonathan David, intervenuto ai microfoni di TSN, ha raccontato dei suoi primi mesi trascorsi con la maglia bianconera. Di seguito le sue parole:
“La Juventus è il club più sotto esame in Italia, è normale che tutti i riflettori sono puntati su di te e ovviamente la gente parlerà”.
ESCLUSO DALLO SPOGLIATOIO: “Non so perché sia nata questa notizia, ovviamente non è vero. Passo molto tempo con i ragazzi e vado d’accordo”.
GIUDIZI: “Forse a volte le persone non ti capiscono, non ti conoscono veramente e quindi tendono a giudicarti. Ma in realtà non importa perché hai persone vicine che si prendono cura di te e sanno chi sei”.
ALLIANZ STADIUM: “Giocare in uno stadio come il nostro pieno è una sensazione fantastica. E’ come se il sogno di un bambino si avverasse. Come guardare le stelle”.
RIGORE SBAGLIATO CON IL LECCE: “Dopo la partita contro il Lecce credo si sia parlato molto del modo in cui ho calciato il rigore e perché lo avessi tirato io. Quando poi ho segnato e tutti sono venuti ad abbracciarmi è stato un momento davvero speciale per me e credo anche per la squadra”.