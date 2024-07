Prandelli: “Thiago Motta alla Juve ripeterà le cose viste a Bologna”

Cesare Prandelli, ex allenatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del nuovo corso di Thiago Motta.

Cesare Prandelli, ex allenatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole: “Tra gli allenatori giovani, Motta è uno dei pochi che non ripete le stesse situazioni di gioco. Thiago ruota i triangoli e occupa gli spazi in modo diverso, con lui il giocatore in possesso di palla ha sempre 2-3 soluzioni differenti. Lo scorso anno sapevano tutti come giocava il Bologna, ma facevano comunque fatica a contrastarlo. Vedrete: alla Juventus farà le stesse cose di Bologna, ma con una maggiore qualità a disposizione. Vlahovic? Dusan è cresciuto tanto con Allegri e nel gioco di Thiago sarà ancora più coinvolto. Il talento e le potenzialità di Vlahovic non sono in discussione”.