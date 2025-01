Porrini: “La Juventus moralmente è a pezzi. Sull’Atalanta…”

Sergio Porrini, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche della sfida con l'Atalanta.

Sergio Porrini, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a Tuttojuve.com: “Moralmente non dico siano a pezzi, ma quando ne pareggi 12 su 19 è evidente che ci sia qualche problema. Sono lontani dalle prime posizioni, di questo non puoi esserne felice quando lavori in Juventus. In bianconero devi sempre cominciare la stagione con l’obiettivo di vincer qualcosa, ma in questo momento le speranze per la vittoria della Serie A sono quasi pari allo zero ed è appena sfumato l’obiettivo Supercoppa. Si presenteranno alla sfida di Bergamo non propriamente nelle migliori condizioni, però anche l’Atalanta non sta vivendo un periodo brillante”.

Sull’Atalanta

“Parlare di ripartenza non me la sento, a maggior ragione dopo quanto successo negli ultimi anni e in questo scampolo di stagione. Con il City sembrava si fosse trovata finalmente una quadra, poi nel giro di tre giorni pareggi in casa con il Venezia. Per parlare di svolta, a mio avviso, ci vorrà un periodo in cui esser continui nelle vittorie. E’ da lì che comprendi se sei o meno sulla strada giusta. Invece ci siamo sempre basati su un singolo risultato, purtroppo questo non è servito ad uscire dalla crisi. Ci saranno diverse defezioni nell’Atalanta, ma non basterà solo questo per vincere. Con Milan e Napoli ancora da affrontare in campionato, e le due partite che determineranno il futuro in Champions, questo mese sarà molto importante”.